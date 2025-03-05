Заря усилилась хавбеком Динамо

Луганская "Заря" усилилась полузащитником киевского "Динамо".

На официальном сайте "черно-белых" сообщается о том, что 20-летний Андрей Маткевич присоединился к команде на правах аренды до конца сезона.

Воспитанник академии "бело-синих" отметился 5 голами и 3 ассистами в 13 матчах за молодежную команду киевлян в возрасте до 19 лет. Новичок будет выступать за "Зарю" под 20-м номером.

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Напомним, что "Заря" находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ с 25 очками после 18-ти сыгранных туров.