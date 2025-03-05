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Заря усилилась хавбеком Динамо

Премьер-лига

Футболист будет играть за новую команду на правах аренды

Заря усилилась хавбеком Динамо

Фото - Сайт ФК Динамо Київ

Новина українською

Луганская "Заря" усилилась полузащитником киевского "Динамо".

На официальном сайте "черно-белых" сообщается о том, что 20-летний Андрей Маткевич присоединился к команде на правах аренды до конца сезона.

Воспитанник академии "бело-синих" отметился 5 голами и 3 ассистами в 13 матчах за молодежную команду киевлян в возрасте до 19 лет. Новичок будет выступать за "Зарю" под 20-м номером.

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Напомним, что "Заря" находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ с 25 очками после 18-ти сыгранных туров.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 19:03
Хто може допомогти діду ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи ДИНАМОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 19:03
Хто може допомогти діду ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи ДИНАМОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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0
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жажа_the_best (Харьков)
05.03.2025 в 18:45
Значит 11 марта в 21м туре Заре сольет дырявым. Вот так работает кремлёвский п и дар суркис...
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Море23 (Одесса)
05.03.2025 в 17:40
Фарм клуб динамо +6 очков
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 18:19
Від динамофобії, ущербне денеерівське чморило, дуже тобі допоможе одна вправа. Знімаєш штани, лягаєш на підлогу, вставляєш великий палець в очко і крутиш його 3 рази по часовій стрілці і в зворотню сторону ! При цому треба голосно кричати : "Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку ! Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку !"
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