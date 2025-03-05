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Защитник Шахтера: Мы не против сыграть два тайма с Кривбассом, а потом доиграть 40 минут первого матча

Премьер-лига
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Защитник Шахтера: Мы не против сыграть два тайма с Кривбассом, а потом доиграть 40 минут первого матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" примет "Кривбасс".

Напомним, что матч 1-го круга в Кривом Роге не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги при счете 1:0 в пользу "горняков". Матч, который продолжится с 50-й минуты, доиграют в Кривом Роге 16 апреля.

В свете этого, интересный вопрос был задан защитнику "горняков" Валерию Бондарю.

- Могли бы "Шахтер" и "Кривбасс" доиграть незаконченный матч в день игры 20-го тура?

- Я думаю, мы можем сыграть два тайма, а потом доиграть 40 минут первого матча. Мы не против этого, но думаю "Кривбасс" не будет согласен.

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Можем и на следующий день сыграть… Но есть процедура, нужно и на выезды ездить, чемпионат нужно играть и дома и на выезде.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.03.2025 в 18:57
Силушек у тебя не хватит играть оверминуты. Не переоценивай свои возможности Бондарь!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.03.2025 в 18:57
Силушек у тебя не хватит играть оверминуты. Не переоценивай свои возможности Бондарь!
Ответить
0
0

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