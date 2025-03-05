Пономарев: После двух поражений Рух должен реабилитироваться перед своими болельщиками

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против "Ингульца".

"После двух поражений "Рух" должен реабилитироваться перед своими болельщиками.

Бывают невнятные матчи, но команда может получить положительный результат, тогда как у нас произошло наоборот – "Рух" провел качественную игру с "Зарей", но нам не удалось завоевать очки. Если ребята продолжат так работать и дальше, то результат обязательно придет и команда будет обязательно развиваться.

"Ингулец" – это очень неуступчивая команда с хорошими бойцовскими качествами. Они борются за выживание и играют на грани своих возможностей, поэтому "Ингулец" нельзя недооценивать. Важно, чтобы "Рух" подошел к этой игре в хорошем настроении и в боевых кондициях", - сказал Пономарев.