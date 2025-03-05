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Ингулец примет Рух на домашнем стадионе Руха во Львове

Премьер-лига

Со стадионами у нас совсем беда

Ингулец примет Рух на домашнем стадионе Руха во Львове

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 8 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" примет "Рух".

Поединок, в котором хозяевами будет "Ингулец", состоится на домашнем стадионе "Руха" - "Арене Львов.

Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов, не называя причин переноса матча.

Напомним, что домашний стадион "Ингульца" в Петрово, который заявлен на УПЛ, до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Резервным стадионом петровчан числится криворожский "Горняк".

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Арена Львов Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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