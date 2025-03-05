Премьер-лига
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Ингулец примет Рух на домашнем стадионе Руха во Львове
Со стадионами у нас совсем беда
fcrukh.com
В субботу, 8 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "
Поединок, в котором хозяевами будет "Ингулец", состоится на домашнем стадионе "Руха" - "Арене Львов.
Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов, не называя причин переноса матча.
Напомним, что домашний стадион "Ингульца" в Петрово, который заявлен на УПЛ, до сих пор не сдан в эксплуатацию.
Резервным стадионом петровчан числится криворожский "Горняк".
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