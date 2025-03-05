Риццоли разобрал скандальный пенальти на 90+4 минуте матча Верес - Колос

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорный пенальти в матче 19-го тура УПЛ "Верес" - "Колос" (2:1), где решающий гол был забит с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Риццоли считает, что рефери Анастасии Романюк действовала правильно, назначив пенальти.

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"Защитник "Колоса" в штрафной, используя руку, блокирует соперника. Романюк со своей позиции не видит действия рукой игрока "Колоса", поэтому арбитр VAR правильно рекомендовала судье пересмотреть момент.

После правильного решения посмотреть VAR арбитр правильно назначила пенальти", – сказал Риццоли.