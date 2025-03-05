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Шахтёр рассказал, с каким футболистом будет автограф-сессия перед матчем с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Матч пройдёт 6 марта

Шахтёр рассказал, с каким футболистом будет автограф-сессия перед матчем с Кривбассом

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтёр" рассказал с каким футболистам будет автограф-сессия перед матчем с "Кривбассом".

На встречу с болельщиками перед матчем УПЛ придёт полузащитник "горняков" Педриньо. Мероприятие начнётся в 17:15 и продлится полчаса. Автограф-сессия состоится у секторов 03А – 07А.

В этом сезоне Педриньо сыграл в 21-м матче "Шахтёра" во всех турнирах. На его счету один забитый гол и пять голевых передач.

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Напомним, что "Шахтёр" сыграет с "Кривбассом" 6 марта в 18:00 по киевскому времени. До матча "Шахтёр" занимает 3-е место с 39-ю баллами. "Кривбасс" - четвёртый с 31-м баллом.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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