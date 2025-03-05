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Восстановился. Лучший бомбардир Кривбасса готов сыграть с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Егор Твердохлеб целенаправленно готовится к игре с Шахтером

Восстановился. Лучший бомбардир Кривбасса готов сыграть с Шахтером

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный бомбардир "Кривбасса" полузащитник Егор Твердохлеб будет готов сыграть в матче 20-го тура против "Шахтера", который состоится в четверг, 6 марта.

Футболист получил повреждение на сборах в Турции, и пропустил два весенних матча своей команды, но сейчас целенаправленно готовится к игре с "Шахтером".

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Напомним, что Твердохлеб является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в текущем сезоне – на его счету 8 голов в 13-ти матчах.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Егор Твердохлеб
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 19:39
Кротам писта
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2
5
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 19:39
Кротам писта
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2
5
fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 20:17
пи..да тебе чучело.ты там собирался золото брать убогий?только погоня для кривбасса уже закончилась.сели на .опу,вернидуб сдулся
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4
2
shura73 (угледар)
05.03.2025 в 20:25
страдалец не надорвись
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4
2

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