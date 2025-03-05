Восстановился. Лучший бомбардир Кривбасса готов сыграть с Шахтером

Главный бомбардир "Кривбасса" полузащитник Егор Твердохлеб будет готов сыграть в матче 20-го тура против "Шахтера", который состоится в четверг, 6 марта.

Футболист получил повреждение на сборах в Турции, и пропустил два весенних матча своей команды, но сейчас целенаправленно готовится к игре с "Шахтером".

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Напомним, что Твердохлеб является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в текущем сезоне – на его счету 8 голов в 13-ти матчах.