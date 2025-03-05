Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Восстановился. Лучший бомбардир Кривбасса готов сыграть с Шахтером
Егор Твердохлеб целенаправленно готовится к игре с Шахтером
Фото: ФК Кривбас
Главный бомбардир "Кривбасса" полузащитник
Футболист получил повреждение на сборах в Турции, и пропустил два весенних матча своей команды, но сейчас целенаправленно готовится к игре с "Шахтером".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Твердохлеб является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в текущем сезоне – на его счету 8 голов в 13-ти матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 19:39
Ответить
2
5
Популярное сейчас
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- В клубе УПЛ отреагировали на невозвращение тренера в Украину после сборов
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000
Комментарии 3