Твердохлеб: Таблица бомбардиров - это интересно, но я не придаю этому большого значения

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб рассказал о своем восстановлении после травмі.

- Ты пропустил последнее время из-за повреждения. Как твое здоровье на данный момент?

- В принципе, я уже не чувствую того повреждения, которое я получил. Все хорошо. Занимаюсь беговой работой и буду готовиться вместе с командой к следующему матчу УПЛ.

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- Как перенос поединков из-за наших неадекватных соседей влияет на настрой игроков?

- Да, конечно, психологически немного трудно. Но мы все понимаем ситуацию и относимся с пониманием к этому. Сложно, но, тем не менее, мы всегда готовы играть. "Кривбасс" в каждом матче настроен только на борьбу и положительный результат.

- Твои конкуренты в бомбардирской гонке немного отрываются, пока ты пропускаешь игры. Как к этому относишься?

- Честно говоря, мне более важно, на каком месте будет "Кривбасс" в таблице УПЛ, чем бомбардирская гонка. Я больше слежу за главной таблицей со всеми командами. Таблица бомбардиров - это интересно, но я не придаю этому большого значения.