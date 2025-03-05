"Он давно заслужил играть где-то в Европе", - Ротань после поражения от Шахтера расхвалил Судакова

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань после поражения от " Шахтера " (0:3) в 19-м туре УПЛ выделил в составе "горняков" хавбека Георгия Судакова, с которым он ранее плодотворно работал в молодежной сборной Украины.

"Обидно, что мы проиграли "Шахтеру" . Но с другой стороны, я очень доволен, что Георгий Судаков себя показывает. Я считаю, он уже заслужил давно быть где-то в Европе", – сказал Ротань.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.