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"Он давно заслужил играть где-то в Европе", - Ротань после поражения от Шахтера расхвалил Судакова

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек Шахтера вышел на замену и сделал игру

"Он давно заслужил играть где-то в Европе", - Ротань после поражения от Шахтера расхвалил Судакова

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань после поражения от "Шахтера" (0:3) в 19-м туре УПЛ выделил в составе "горняков" хавбека Георгия Судакова, с которым он ранее плодотворно работал в молодежной сборной Украины.

"Обидно, что мы проиграли "Шахтеру" . Но с другой стороны, я очень доволен, что Георгий Судаков себя показывает. Я считаю, он уже заслужил давно быть где-то в Европе", – сказал Ротань.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия Георгий Судаков
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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