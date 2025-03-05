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Интрига и здесь. Динамо в чемпионате U-19 до минимума сократило отставание от Шахтера
Борьба обостряется и в чемпионате U-19
fcdynamo.com
В среду, 5 марта, состоялось несколько матчей юношеского чемпионата Украины U-19.
Тур еще не завершился, но лидеры свои матчи уже сыграли, и при этом максимально обострили ситуацию в турнирной таблице.
Так, юноши "
Таким образом, киевляне сократили отставание от "горняков" до одного очка. Теперь у "Шахтера" 54 набранных очка, а у "Динамо" - 53. Команды сыграют между собой в 26-м туре в конце апреля.
Топ-3 замыкают "Карпаты" U-19, которые сыграли 0:0 с "Ворсклой" и набрали 42 пункта.
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