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Интрига и здесь. Динамо в чемпионате U-19 до минимума сократило отставание от Шахтера

Премьер-лига

Борьба обостряется и в чемпионате U-19

Интрига и здесь. Динамо в чемпионате U-19 до минимума сократило отставание от Шахтера

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 5 марта, состоялось несколько матчей юношеского чемпионата Украины U-19.

Тур еще не завершился, но лидеры свои матчи уже сыграли, и при этом максимально обострили ситуацию в турнирной таблице.

Так, юноши "Шахтера" не смогли обыграть "Кривбасс" - матч завершился вничью 0:0. А вот юношеская команда "Динамо обыграла ЛНЗ со счетом 4:0.

Таким образом, киевляне сократили отставание от "горняков" до одного очка. Теперь у "Шахтера" 54 набранных очка, а у "Динамо" - 53. Команды сыграют между собой в 26-м туре в конце апреля.

Топ-3 замыкают "Карпаты" U-19, которые сыграли 0:0 с "Ворсклой" и набрали 42 пункта.

Интрига и здесь. Динамо в чемпионате U-19 до минимума сократило отставание от Шахтера - изображение 1
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