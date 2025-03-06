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ЛНЗ – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото - А. Попов
UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Украины между черкасским "ЛНЗ" и киевским "Динамо".
Лидер турнирной таблицы приедет в гости к середняку первенства. Подопечные Шовковского не имеют права терять очки, если они действительно желают забрать себе золотые медали УПЛ. Сможет ли "ЛНЗ" преподнести сенсацию? Или нас ждет спокойная прогулка для киевлян? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 6 марта – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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