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Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом".

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Нас ждет очень классный матч. Встречаются третья и четвертая команды турнирной таблицы. "Кривбасс" жаждет сократить отрыв от "Шахтера", в то время как подопечные Марино Пушича решают свои задачи, они хотят выйти на вторую строчку и продолжить погоню за "Динамо". Доиграют ли команды матч в полных составах? Будут ли лететь искры на поле? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 6 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Ростислав Хвостенко

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Ростислав Хвостенко
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