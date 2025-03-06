Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом".

Нас ждет очень классный матч. Встречаются третья и четвертая команды турнирной таблицы. "Кривбасс" жаждет сократить отрыв от "Шахтера", в то время как подопечные Марино Пушича решают свои задачи, они хотят выйти на вторую строчку и продолжить погоню за "Динамо". Доиграют ли команды матч в полных составах? Будут ли лететь искры на поле? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 6 марта – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Ростислав Хвостенко