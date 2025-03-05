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Будковский: Легионеры Зари стараются, учат язык
Филипп рассказал о внутренней кухне в команде
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Капитан и форвард "
– Какая сейчас атмосфера царит в "Заре"? Не возникает ли проблем в общении, поскольку в команде много легионеров?
– В принципе легионеры стараются, учат язык, некоторые легионеры общаются на одном языке, поэтому большого раздора нет. В общем, на поле все понимают друг друга. Мы также разговариваем, чтобы все общались и на поле, и за полем, чтобы был языковой баланс и все помогали друг другу.
– Вы являетесь одним из самых опытных игроков "Зари". Расскажите о своей роли в команде. Даете ли вы советы молодым футболистам и мотивируете их перед матчами?
– Перед сложной игрой сначала что-то главный тренер говорит, потом становимся в круг и также стараюсь подобрать какие-то слова, чтобы смотивировать команду. Иногда получается, где-то не получается. В общем, все прислушиваются к тренеру и слушают то, что он говорит.
– Какие игроки, по вашему мнению, сейчас играют ключевые роли в "Заре"?
– Я на такое не могу ответить, потому что это коллективный вид спорта. В принципе, если механизм будет работать одинаково и каждый будет выполнять свою роль на футбольном поле, то тогда команда будет выглядеть хорошо и будут результаты. Если кто-то не будет выполнять механизм, то результат может быть и отрицательным.
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