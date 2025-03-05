Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: У меня нет амбиций стать тренером Полесья, моя часть только функционерская
У Полесья новый спортивный директор
polissyafc.com
Новый спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук поделился эмоциями от своего назначения.
- Вячеслав, поздравляю вас на новой должности. Первое, что хотелось бы спросить это, как вы сейчас опишете ФК "Полесье"?
- Здравствуйте, я рад присоединиться к команде "Полесье". Сейчас "Полесье" очень хорошо развивается, ставит большие цели. Я сделаю все максимально от себя, чтобы улучшить результаты команды.
– Как вообще появилось предложение стать спортивным директором?
– Мы буквально вчера встретились с президентом клуба, переговорили, и все – пожали руки, сегодня уже на работе.
- Как проходили с ним переговоры, что он вам говорил, возможно, уже ставил какие-то цели?
- Конечно, мы говорили о спортивных частях. Как спортивный директор: я должен общаться с первой командой, "Полесье-2", Ю-19, и с академией. Это будет моя главная цель, я буду как спортивный директор. У меня нет амбиций стать тренером, моя часть только функционерская.
– Каким вы видите сейчас спортивное развитие "Полесья" на данный момент?
– Уже то, что в прошлом году "Полесье" попало в еврокубки. Это большой шаг вперед, и я верю, что, в будущем, "Полесье" снова будет играть в кврокубках. Также цели: выиграть Кубок Украины и попадание в зону еврокубков.
– Вы сказали, что у вас нет амбиций стать тренером, а вот именно амбиции как спортивного директора, сейчас у вас какие?
– У меня амбиции как спортивного директора это то, чтобы игроки нашей структуры "Полесья" росли и в будущем стали выше уровнем.
Популярное сейчас
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Не Ливерпуль. Слот назвал лучшую команду Европы
- Привез кэшем? Поворознюк лично раздал премии игрокам Ингульца
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО