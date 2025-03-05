Шевчук: У меня нет амбиций стать тренером Полесья, моя часть только функционерская

Новый спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук поделился эмоциями от своего назначения.

- Вячеслав, поздравляю вас на новой должности. Первое, что хотелось бы спросить это, как вы сейчас опишете ФК "Полесье"?

- Здравствуйте, я рад присоединиться к команде "Полесье". Сейчас "Полесье" очень хорошо развивается, ставит большие цели. Я сделаю все максимально от себя, чтобы улучшить результаты команды.

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– Как вообще появилось предложение стать спортивным директором?

– Мы буквально вчера встретились с президентом клуба, переговорили, и все – пожали руки, сегодня уже на работе.

- Как проходили с ним переговоры, что он вам говорил, возможно, уже ставил какие-то цели?

- Конечно, мы говорили о спортивных частях. Как спортивный директор: я должен общаться с первой командой, "Полесье-2", Ю-19, и с академией. Это будет моя главная цель, я буду как спортивный директор. У меня нет амбиций стать тренером, моя часть только функционерская.

– Каким вы видите сейчас спортивное развитие "Полесья" на данный момент?

– Уже то, что в прошлом году "Полесье" попало в еврокубки. Это большой шаг вперед, и я верю, что, в будущем, "Полесье" снова будет играть в кврокубках. Также цели: выиграть Кубок Украины и попадание в зону еврокубков.

– Вы сказали, что у вас нет амбиций стать тренером, а вот именно амбиции как спортивного директора, сейчас у вас какие?

– У меня амбиции как спортивного директора это то, чтобы игроки нашей структуры "Полесья" росли и в будущем стали выше уровнем.