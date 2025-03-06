Ворскла - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскла" примет на своем поле "Карпаты" в рамках 20-го тура УПЛ. Игра пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского.

Полтавчане с 17 очками занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. Львовяне идут на 6-м месте, имея в своем активе 27 пунктов.

Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 06.03.2025

Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского

"Ворскла" 13:00 "Карпаты"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ