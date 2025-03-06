  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Карпати

Новина українською

"Ворскла" примет на своем поле "Карпаты" в рамках 20-го тура УПЛ. Игра пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского.

Полтавчане с 17 очками занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. Львовяне идут на 6-м месте, имея в своем активе 27 пунктов.

Favbet
3.10
3.05
2.56
Узнать больше

Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 06.03.2025
Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского
"Ворскла" 13:00 "Карпаты"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Ворскла - Карпаты
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
yellow-arrow
Будковский: Легионеры Зари стараются, учат язык
Ворскла (Полтава) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости