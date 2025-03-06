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Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Полесье - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

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"Полесье" проведет домашний поединок с "Черноморцем" в рамках 20-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

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Житомиряне в минувшем туре расписали нулевую ничью с "Оболонью" (0:0), а одесситы минимально уступили "Левому Берегу" (0:1).

Игра между командами начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 06.03.2025
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 13:00 "Черноморец"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Полесье - Черноморец
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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