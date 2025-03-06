Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" проведет домашний поединок с "Черноморцем" в рамках 20-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

Житомиряне в минувшем туре расписали нулевую ничью с "Оболонью" (0:0), а одесситы минимально уступили "Левому Берегу" (0:1).

Игра между командами начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 06.03.2025

Житомир, "Центральный городской стадион"

"Полесье" 13:00 "Черноморец"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ