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Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
УПЛ
"Полесье" проведет домашний поединок с "Черноморцем" в рамках 20-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.
Житомиряне в минувшем туре расписали нулевую ничью с "Оболонью" (0:0), а одесситы минимально уступили "Левому Берегу" (0:1).
Игра между командами начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 20-й тур. 06.03.2025
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 13:00 "Черноморец"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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