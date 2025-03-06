УПЛ. Ворскла - Карпаты 0:0. Мертвые пчелы не гудят

В матче 20-го тура УПЛ встречались "Ворскла" и "Карпаты". Полтавчане наконец вернулись на домашнюю арену, а львовский клуб в предыдущих четырех гостевых матчах очков не набирал.

В прошлом туре подопечные Максимова наконец порадовали собственных болельщиков. "Ворскла" в Киеве сыграла вничью с "Динамо“. Это был один из лучших матчей команды за последнее время. "Карпаты" в меньшинстве переиграли ЛНЗ. В обеих командах были существенные кадровые потери накануне игры. Из-за дисквалификации не могли сыграть Скляр и Альварес. Зато отбыл дисквалификацию и смог сыграть основной защитник львовян Бабогло. По семейным обстоятельствам матч пропускал лидер "Карпат" Чачуа, а Мирошниченко заболел.

Львовяне с первых минут взяли мяч под свой контроль, но с продвижением вперед ощущались проблемы. Темп противостояния был медленный. Борьба, борьба и еще раз борьба. Также стоит отметить большое количество ошибок в переходных фазах. Команды успели сыграть 16-ть минут и прозвучал сигнал воздушной тревоги. К сожалению, таковы реалии сегодняшнего дня. Пауза длилась около 30-ти минут, но главное что матч все же возобновился.

На 23-й минуте гости создали первый момент в нашем противостоянии. После передачи Костенко из пределов штрафной мимо ворот пробил Краснопир. Очень повезло футболистам "Ворсклы". У хозяев поля можно вспомнить разве что удар через себя Кулача, но неточно. На перерыв соперники ушли без голов. К сожалению, футбола у нас было мало, а вот борьбы хватало.

После перерыва начали больше играть первым номером хозяева поля, но последней передачи им не хватало. Львовяне не рисковали, ведь понимали цену ошибки. Хотелось видеть более атакующий футбол, но имеем то, что имеем. Представители "Карпат" много говорят о комбинационном, современном футболе, но сегодня мы этого не видели.

У гостей во второй половине встречи вообще ничего не получалось в атаке. Полтавчане старались, но довести атаки до логического завершения не могли. На 81-й минуте у гостей появился на поле 18-летний хавбек Иван Чабан. Для него это дебют в УПЛ.

В итоге, матч завершился вничью. Результат в пользу конкурентов.

Vbet Лига. 20-й тур

"Ворскла" - "Карпаты" 0:0

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малыш, Челядин (Хрипчук, 74), Салабай - Авдили (Мякушко, 46), Кулач (Ндукве, 74)

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч - Танда, Очеренько (Шах, 38), Бруниньо (Квасница, 81) - Костенко (Чабан, 81), Краснопир (Невес, 67), Подлепенец (Федор, 67)