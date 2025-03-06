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Шахтер - Кривбасс: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Кривбасс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Шахтар
Центральное противостояние 20-го тура УПЛ. Первый свой очный матч в этой кампании украинского первенства "горняки" и криворожане так и не доиграли - из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.
Вошли наши коллективы во вторую часть чемпионата диаметрально по-разному. "Шахтер" Марино Пушича одержал две победы подряд, а криворожский "Кривбасс" под руководством Юрия Вернидуба потерпел два фиаско - при этом от команд из нижней части турнирной таблицы.
Сейчас разница между коллективами составляет 8 зачетных баллов. Оба клуба имеют по матчу в запасе и идут в топ-4.
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Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Кривбасс" состоится в четверг, 6-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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