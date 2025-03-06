ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Черкасский ЛНЗ будет принимать киевское "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ.

"Фиолетовые" идут в середине турнирной таблицы, набралв 22 очка в 19 матчах. Киевляне лидируют, имея в своем активе 47 пунктов. Игра первого круга завершилась победой "бело-синих" со счетом 1:0.

Начало игры - в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур.06.03.2025

Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ 15:30 "Динамо"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ