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ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Черкасский ЛНЗ будет принимать киевское "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ.

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"Фиолетовые" идут в середине турнирной таблицы, набралв 22 очка в 19 матчах. Киевляне лидируют, имея в своем активе 47 пунктов. Игра первого круга завершилась победой "бело-синих" со счетом 1:0.

Начало игры - в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур.06.03.2025
Черкассы, "Черкассы-Арена"
ЛНЗ 15:30 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча ЛНЗ - Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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