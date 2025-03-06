Премьер-лига
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Сюрпризы у обеих команд. Полесье и Черноморец объявили составы на матч УПЛ
В попытках вернуться на победный путь
Фото пресслужби ФК "Полісся"
В матче 19 тура украинской Премьер-лиги "Полесье" дома примет "Черноморец". Главные тренеры команд Имад Ашур и Александр Бабич выбрали стартовый состав на этот поединок.
- "Полесье": Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Битон, Андриевский, Крушинский, Гуцуляк, Батиста
- Запасные: Кудрик, Бескоровайный, Матич, Виале, Хадрой, Мельниченко, Йосефи, Караман, Гонсалвеш, Назаренко, Леднев, Пайшао
- "Черноморец": Рудько, Ермаков, Скиба, Лацабидзе, Кратов, Шпорн, Когут, Габелок, Янаков, Раян, Попов
- Запасные: Аниагбосо, Вечный, Жаржу, Арсич, Кайо, Тоиров, Робакидзе, Райс, Пшеничнюк, Бутко, Сигеев
На данный момент "Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" - 15-е.
Матч состоится на стадионе "Центральный". Старт встречи запланирован на 13:00.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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