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Названы стартовые составы на матч Ворскла - Карпаты
Начало - в 13:00
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Ворскла" примет на своем поле "Карпаты" в рамках 20-го тура УПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
"Ворскла": Исенко, Пердута, Авдыли, Кулач, Кане, Салабай, Павлюк, Малыш, Крупский, Бацула, Челядин,
Запасные: Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук, Ндукве, Нестеренко, Иеде, Фернан.
"Карпаты": Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Танда, Бруниньо, Очеретько, Костенко, Пидлепенец, Краснопир,
Запасные: Киричок, Булеза, Невес, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Кемкин.
Игра начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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