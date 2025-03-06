Не без проблем, но прорвало. УПЛ. 20 тур. Полесье - Черноморец 3:1

20-й тур УПЛ ради сборной Украины был несколько вынесен наперед, и стартовал в четверг. И в одном из матчей "Полесье" принимало "Черноморец".

Обе команды начали весеннюю часть сезона неровно и даже нервно. "Полесье" зимой снова провело солидную по затратам трансферную кампанию, но игра команды далека от идеала. И хоть команда в первых двух весенних матчах набрала 4 очка, но это были 4 очка в матчах с аутсайдерами и всего один забитый гол, что привело к очередной волне критики Имада Ашура, которого журналисты и болельщики и раньше рассматривали под микроскопом.

"Черноморец" весной сначала на выезде обыграл "Колос", а затем дома проиграл "Левому Берегу" и продолжает бороться за выживание. Впрочем, спрос с Александра Бабича не такой уж и критический (разве что некоторые болельщики "моряков" все так же не верят в его тренерский талант), потому что все знают о не лучшей финансовой составляющей в клубе.

Ашур по сравнению с последним матчем несколько перетрусил стартовый состав. После дисквалификации вернулся в центр обороны Сарапий. В центр поля после долгого простоя из-за травмы вернулся Бабенко. Также в старте в центр вышел Битон. Крушинский и Гуцуляк играли вингеров, а Батиста – центрфорварда. Назаренко, что интересно, остался в запасе.

Бабич решил играть в пять защитников и несколько перекроил линию обороны, хотя исполнители остались те же. Арендованного у "Полесья" не оказалось в заявке – видимо, по условиям аренды. Место центрфорварда занял Попов, а вот Хобленко почему-то не оказалось даже в запасе.

"Полесье" активно начало, устроив своеобразный стартовый штурм, и тактика Бабича в пять защитников треснула уже на 5-й минуте. Крушинский прострелил с фланга, и Лацабидзе срезал мяч в штангу своих ворот. Затем суматоха во вратарской, Раян вынес недалеко, и Батиста после отката Битона метров с пяти затолкал мяч в сетку!

1:0, все тактически построения гостей полетели в тартарары уже на старте матча, и более того, "Полесье" не останавливалось и продолжало атаковать. Крушинский вываливался один на один, но не переиграл Рудько, Андриевский, который провел очень неплохой матч, вешал на Битона, когда последнему головой было проще забить, чем не забить, но израильтянин промазал.

И все-таки хозяева в концовке первого тайма забили и второй гол, чем почти сняли вопросы. Батиста на фланге классно оторвался, с полупозиции или так бил, или сильно простреливал - Рудько ошибся и не удержал мяч, ну и Андриевский с 5-6 метров первый на добивании вколотил в сетку.

В перерыве Бабич убрал Лацабидзе, выпустил Кайо Гомеса, таким образом, перестроившись на игру в 4 защитника. И Это принесло плоды. "Моряки" начали тайм активно, и в итоге заработали пенальти – Попов удачно подставился под Майсурадзе, ну а точку реализовал Янаков.

Казалось, интрига возвращается, но "Полесье" все-таки выдержало наскоки соперника, а затем и восстановило паритет в два мяча – на 78-й Гуцуляк идеально с линии штрафной выкрутил под штангу. 3:1, и на этом "Черноморец" сдался.

Хотел забить перед Ребровым Назаренко, который вышел на замену, но сегодня у Александра не заходило.

В итоге – 3:1.Доовльно уверенная, хоть и не без проблем победа "Полесья". И впервые весной команда хоть отрезками, но показала игру, которую ждут болельщики.

20-й тур УПЛ, сезон 2024/25

6 марта, Житомир, стадион "Центральный"

Судья: Денис Шурман (Киевская область)

"Полесье" (Житомир) – "Черноморец" ( Одесса) 3:1

Голы: Батиста (5), Андриевский (42), Гуцуляк (78) - Янаков (56, пен.)

Предупреждения: Бабенко - Шпорн

"Полесье": Волынец, Майсураде, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко (Бескоровайный, 86), Битон (Йосефи, 63), Андриевский (Леднев, 78), Гуцуляк, Крушинский (Назаренко, 46), Батиста (Караман, 78)

"Черноморец": Рудько, Скиба, Кратов, Лацебиде (Кайо Гомес, 46), Ермаков, Раян (Бутко, 62), Шпорн (Райс, 69), Когут (Робакидзе, 74), Габелок, Янаков, Попов (Тоиров, 62)