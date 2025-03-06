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Ключевой защитник Динамо пропустит ближайшие матчи клуба
Неприятно
Фото: ФК Динамо
Ключевой защитник "Динамо" пропустит ближайшие матчи клуба.
Киевский клуб сообщил, что Александр Тымчик травмировался на тренировке накануне матча с "ЛНЗ". Из-за этого защитник не поехал с командой на матч Премьер-Лиги.
"Клубные врачи диагностировали у Тымчика мышечную травму, скорее всего он пропустит несколько ближайших матчей команды", - сообщило"Динамо".
В этом сезоне Александр Тымчик сыграл в 16-ти матчах Премьер-Лиги, в которых отметился одной голевой передачей.
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"Динамо" проведет матч с "ЛНЗ" в 20-м туре УПЛ. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.
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