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Ключевой защитник Динамо пропустит ближайшие матчи клуба

Премьер-лига

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Ключевой защитник Динамо пропустит ближайшие матчи клуба

Фото: ФК Динамо

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Ключевой защитник "Динамо" пропустит ближайшие матчи клуба.

Киевский клуб сообщил, что Александр Тымчик травмировался на тренировке накануне матча с "ЛНЗ". Из-за этого защитник не поехал с командой на матч Премьер-Лиги.

"Клубные врачи диагностировали у Тымчика мышечную травму, скорее всего он пропустит несколько ближайших матчей команды", - сообщило"Динамо".

В этом сезоне Александр Тымчик сыграл в 16-ти матчах Премьер-Лиги, в которых отметился одной голевой передачей.

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"Динамо" проведет матч с "ЛНЗ" в 20-м туре УПЛ. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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