"Это опытные игроки". Бабич оценил зимних новичков Черноморца

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о новичках своей команды. Тренер также отметил, что на Игоря Когута, арендованного у "Металлиста 1925", клуб возлагает большие надежды.

- Что можете сказать о новичках команды?

- Если говорить о легионерах, то очень нравится левый защитник Райан из Бразилии. Он очень мягко зашел в наш чемпионат, почти без дополнительного времени для адаптации. Наш тренерский штаб приятно удивлен этим игроком.

Что касается молодого Робакидзе, он сыграл неплохо, активно, но не на своем уровне. Ему надо определенное время, он еще совсем юный.

На подходе еще один игрок из Панамы - Анел Райс, планируем на него посмотреть сначала в матче юношеских команд, а затем подпускать к основе.

- А относительно новичков-украинцев какое ваше мнение?

- Если говорить о Безбородько и Мустафаеве, то здесь много не скажешь. Это опытные игроки, они достаточно сыграли в нашем чемпионате, быстро адаптировались в команде, уже активно общаются в коллективе.

- Что можете сказать о бывшем полузащитнике "Днепра-1" Игоре Когуте, которого арендовали у "Металлиста 1925"?

- Мы на него очень рассчитываем. Игорь присоединился к нам в конце сборов, я пообщался с ним и понял, что он хорошо готов физически и ему надо немного времени, чтобы подтянуть его тактически.

С лучшими качествами Когута мы знакомы и рассчитываем на него, как на игрока основного состава. Неплохо вышел против "Левого Берега", мог забить, активно играл. Заменили его, потому что знаем его темперамент и перестраховались, потому что имел в пассиве желтую карточку. Если бы не она, Игорь играл бы до конца матча и возможно еще создал бы какой-то момент.

- Мы в Днепре о желтых карточках Когута знаем прекрасно.

- Я Игоря знаю еще с дубля. Перед тем, как брать Когута в "Черноморец", общался с людьми, которые его давно знают. Все говорили, что он уже не мальчик - 20 лет. Сейчас Игорь более сдержанный, больше анализирует собственные действия. Даже ту желтую карточку, что он заработал с "Левым Берегом", считаю за техническую ошибку. В целом, у меня почти нет замечаний к его игре, корректная и правильная, - сказал Бабич.