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"Нам никто не подарит место в УПЛ". Крупский высказался о проблемах Ворсклы
Хавбек полтавчан - о последних результатах команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Ворсклы" Илья Крупский поделился мнением о проблемах полтавской команды.
- Не покидает ощущение, что "Ворскла" в этом сезоне не может найти себя. Соглашаешься?
- Действительно. Проигранный финал Кубка Украины "Шахтеру" (1:2) мог надломить. Мы были не готовы играть на равных с такой командой. В начале сезона не было такой длинной скамейки, как сейчас. Много потеряли очков там, где не должны были этого делать. Из таких мелочей и складывается результат. А потом видишь свою команду внизу таблицы.
- "Ворскла" с приходом Максимова прибавила в вариативности?
- Юрий Вильевич дал нам уверенность. У нас хороший подбор исполнителей, но чего-то не хватало, где-то не лезло и тд. Надо двигаться дальше. Можем сыграть и в 4 защитника и в 5. Сейчас не лезет, но ничего. Надо верить.
- Как болельщики реагируют на последние результаты?
- Очень переживают за нас. На улице могут спросить: Что не так? Почему игра не идет? Сколько можно проигрывать? Мы объясняем, что каждый из нас переживает, копается в себе, цитируя классику: В церковь перед каждой игрой ходим. Критиковать будут всегда и я к этому ровно отношусь, ведь люди при желании всегда найдут повод, за что зацепиться.
- Какая сейчас атмосфера царит в лагере "Ворсклы"?
- Мы осознаем, что должны нашу судьбу решать сами, а не трястись потом как сыграют соперники. Все наши конкуренты набирают очки. Нам никто не подарит место в УПЛ, - сказал Крупский.
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