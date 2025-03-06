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Матч УПЛ Ворскла - Карпаты был приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
Обновлено

Игра возобновится в 13:50

Матч УПЛ Ворскла - Карпаты был приостановлен из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Карпати

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В четверг, 6-го марта, начался матч 20-го тура Украинской Премьер-Лиги в котором встретились полтавская "Ворскла" и львовские "Карпаты". Игра была остановлена на 16-й минуте из-за объявления воздушной тревоги в Полтавской области.

Команды находятся в укрытии. Игра будет возобновлена в 13:50 после отбоя тревоги.

Напомним, что "Ворскла" находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ с 17 очками, а "Карпаты" занимают шестую строчку, имея в своем активе 27 баллов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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