Тренер Черноморца рассказал, как игроки пережили атаку российских шахедов на базу клуба

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился деталями последствий российской атаки на тренировочную базу одесского клуба.

"Никто не пострадал, но очень испугались. Шоковое состояние было у всех футболистов. Сейчас все убрали, окна временно закрыли. Все повреждения частично устранены. Мы тренируемся обычно на поле, куда как раз прилетел дрон, возле углового. Достаточно быстро рабочие базы все убрали.

Единственная проблема, что повреждения получила газовая труба, и в настоящее время отсутствует отопление. Обещают, что проблема будет решена через несколько дней, потому что очень прохладно в помещении. Тренироваться можно без проблем. Просто ребят пересилили в другие номера и теперь они временно проживают по 3 человека в комнате", - сказал Бабич для издания Украинский футбол.