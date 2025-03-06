Премьер-лига
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Дебютный гол Андриевского. Полесье увеличивает преимущество в игре с Черноморцем
Тяжело будет "морякам" отыграться
polissyafc.com
Александр Андриевский забил дебютный гол в составе "Полесья" в домашнем матче 20-го тура УПЛ против "Черноморца".
Голкипер гостей Рудько ошибся и не удержал мяч после удара Батисты, а далее Андриевский с 5-6 метров вколотил мяч в сетку.
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После первого тайма "Полесье" выигрывает со счетом 2:0. Первый гол за "волков" забил уругваец Факундо Батиста.
Напомним, Андриевский перешел в "Полесье" на правах свободного агента в середине января 2025 года.
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