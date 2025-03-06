Крупский - о 1:1 с Динамо: Мы приехали не для того, чтобы уехать домой с киевским тортом в руке

Полузащитник "Ворсклы" Илья Крупский прокомментировал игру своей команды в матче 19-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

– На "Динамо" вышли более мотивированные, агрессивные. Хотели победить. Я считаю, что с "Динамо" мы потеряли 2 очка, а не добыли 1 балл. В УПЛ сейчас можно увидеть много непредсказуемых матчей. Команды отходят после сборов, втягиваются во вторую часть чемпионата.

– Отсутствие Максимова на бровке дало почувствовать себя более раскованными?

– Это шло от нас изнутри. После игры с "Оболонью" были расстроены результатом, а также, что не сыграли против "Динамо" в Полтаве. Этот фактор также повлиял. Нужно в следующих матчах подтверждать, что ничья в Киеве не была случайной.

– В Полтаве могли бы дожать "Динамо"?

– Мы и в Киеве не остались без поддержки. Если вспомните наш матч в Кубке Украины, то где-то за счет трибун мы держались 120 минут ("Ворскла" уступила со счетом 1:3, - прим.). Никто не хочет бороться за выживание, ведь "Ворскла" - команда с большой историей. Почти 30 лет команда не вылетала из вышки. В Полтаве должна быть команда, которая представлена на самом высоком уровне.

– Игра против "Динамо" - лучшая в сезоне для "Ворсклы"?

– Мы приехали получить результат, а не покрасоваться на фоне лидера и поехать домой с киевским тортом в руке. Доказали самим себе, в первую очередь, что можем играть с любым соперником. Навязали "Динамо" свой футбол. Имели моменты, поймали свою волну. Могу отметить, как нас усилили со скамейки Мякушко, Иеде, Ндукве. Да, не выиграли, но нужно демонстрировать такую игру в каждом матче, чтобы больше людей приходили на стадион. Видели, что в Полтаве умеют играть в футбол. Это самый главный посыл.

– Не секрет, что у "Динамо" есть проблемы с игрой на втором этаже при обороне. Ловили себя на этом?

– К этому пришли уже по ходу, когда поняли, что через короткие передачи не получается - окей, будем загружать. "Динамо" так же готовилось к нам.

– Недооценка "Динамо" имела место? Будто они не знали, что ты можешь подавать. На ровном месте могло быть две голевые.

– Могу с вами согласиться. Мы старались отходить от своего, а потом подстраивались под "Динамо".

– Какой была реакция, когда увидели, что по статистике перебили соперника?

– Между собой говорили в автобусе, что не надо вешать себе медали за эту ничью. Мы еще ничего не сделали, чтобы обезопасить себя от зоны вылета, - резюмировал Крупский.