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ЛНЗ и Динамо опубликовали стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Поединок 20-го тура начнется в 15:30

ЛНЗ и Динамо опубликовали стартовые составы на матч УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Черкасский ЛНЗ будет принимать киевское "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Молло, Момо, Пасич,

Запасные: Пеньков, Самойленко, Салиху, Каплиенко, Авагимян, Бойко, Эйнел, Топалов, Наумец, Якименко, Халайла.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Михайленко,

Запасные: Моргун, Бражко, Рубчинский, Дячук, Саленко, Герич, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.

Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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