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ЛНЗ и Динамо опубликовали стартовые составы на матч УПЛ
Поединок 20-го тура начнется в 15:30
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ будет принимать киевское "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Молло, Момо, Пасич,
Запасные: Пеньков, Самойленко, Салиху, Каплиенко, Авагимян, Бойко, Эйнел, Топалов, Наумец, Якименко, Халайла.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Михайленко,
Запасные: Моргун, Бражко, Рубчинский, Дячук, Саленко, Герич, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.
Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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