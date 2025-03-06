Интрига возвращается. Черноморец сократил отставание от Полесья

Денис Янаков забил гол в ворота "Полесье" в матче 20-го тура чемпионата Украины.

Вингер "Черноморца" реализовал пенальти после фола Майсурадзе на Попове в своей штрафной.

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Впрочем, по счету "Полесье" все еще впереди - 2:1. За "волков" отличились Факундо Батиста и Александр Андриевский.

Стоит отметить, что для Янакова этот забитый мяч стал четвертым в сезоне.