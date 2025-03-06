Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интрига возвращается. Черноморец сократил отставание от Полесья
Не все потеряно
Фото: ФК Чорноморець
Денис Янаков забил гол в ворота "Полесье" в матче 20-го тура чемпионата Украины.
Вингер "Черноморца" реализовал пенальти после фола Майсурадзе на Попове в своей штрафной.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Впрочем, по счету "Полесье" все еще впереди - 2:1. За "волков" отличились Факундо Батиста и Александр Андриевский.
Стоит отметить, что для Янакова этот забитый мяч стал четвертым в сезоне.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хаби Алонсо прокомментировал поражение Байера в первом матче 1/8 финала ЛЧ
- "Футбол - это не об идеальности". Трубин - о поражении от Барселоны
- Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000