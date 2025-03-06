Поставлена точка. Полесье забило третий гол в ворота Черноморца

у игроков ЧО нет гордости а у Бабича нет совести--подавай в отставку и чтобы мы тебя больше не видели--Мисюра тебя тоже надо гнать -тебе всё подходит --ветераны а вы почему молчите --Бабич убивает ЧО--13 проигрышей и это ещё не конец--уберите это не дразумение