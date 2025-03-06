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Поставлена точка. Полесье забило третий гол в ворота Черноморца

Премьер-лига

Конец надеждам гостей

Поставлена точка. Полесье забило третий гол в ворота Черноморца

polissyafc.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Алексей Гуцуляк увеличил преимущество "Полесья" в поединке 20-го тура УПЛ с "Черноморцем".

27-летний вингер на 78-й минуте в эффектном стиле распечатал ворота соперника ударом с линии штрафной. Счет в матче - 3:1.

Это юбилейный 10-й гол Гуцуляка в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.03.2025 в 14:58
у игроков ЧО нет гордости а у Бабича нет совести--подавай в отставку и чтобы мы тебя больше не видели--Мисюра тебя тоже надо гнать -тебе всё подходит --ветераны а вы почему молчите --Бабич убивает ЧО--13 проигрышей и это ещё не конец--уберите это не дразумение
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.03.2025 в 14:58
у игроков ЧО нет гордости а у Бабича нет совести--подавай в отставку и чтобы мы тебя больше не видели--Мисюра тебя тоже надо гнать -тебе всё подходит --ветераны а вы почему молчите --Бабич убивает ЧО--13 проигрышей и это ещё не конец--уберите это не дразумение
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