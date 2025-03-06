Премьер-лига
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Поставлена точка. Полесье забило третий гол в ворота Черноморца
Конец надеждам гостей
polissyafc.com
Алексей Гуцуляк увеличил преимущество "Полесья" в поединке 20-го тура УПЛ с "Черноморцем".
27-летний вингер на 78-й минуте в эффектном стиле распечатал ворота соперника ударом с линии штрафной. Счет в матче - 3:1.
Это юбилейный 10-й гол Гуцуляка в нынешнем сезоне чемпионата Украины.
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alex.belogubko (одесса)
06.03.2025 в 14:58
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