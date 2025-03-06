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Найдена замена Тымчику? Экс-защитник Днепра может стать игроком Динамо

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Найдена замена Тымчику? Экс-защитник Днепра может стать игроком Динамо

Фото: ФК Колос

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Бывший футболист "Днепра" Валерий Лучкевич станет игроком киевского "Динамо", как сообщает комментатор платформы MEGOGO Сергей Лукьяненко.

"Есть источник, который сообщает, что Валерий Лучкевич сменил Ковалевку на Киев — перешел из Колоса в Динамо", — написал Сергей Лукьяненко в своем телеграм-канале "Коментаторська".

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Добавим, что в этом сезоне Валерий Лучкевич принял участие лишь в трех матчах за "Колос" в УПЛ. К команде из Ковалевки 29-летний футболист присоединился на правах свободного агента летом 2023 года.

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Динамо (Киев) Валерий Лучкевич Колос (Ковалевка)
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Источник:
Телеграм-канал Сергія Лук'яненка
Опубликовал: Андрей Журба
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