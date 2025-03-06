Найдена замена Тымчику? Экс-защитник Днепра может стать игроком Динамо

Бывший футболист "Днепра" Валерий Лучкевич станет игроком киевского "Динамо", как сообщает комментатор платформы MEGOGO Сергей Лукьяненко.

"Есть источник, который сообщает, что Валерий Лучкевич сменил Ковалевку на Киев — перешел из Колоса в Динамо", — написал Сергей Лукьяненко в своем телеграм-канале "Коментаторська".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Валерий Лучкевич принял участие лишь в трех матчах за "Колос" в УПЛ. К команде из Ковалевки 29-летний футболист присоединился на правах свободного агента летом 2023 года.