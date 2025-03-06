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ЛНЗ подписал скандального игрока Полесья: источник раскрыл детали перехода
Конголезец пополнил команду Романа Григорчука
Фото: Instagram
Скандальный вингер "Полесья" Бени Макуана заключил контракт с ЛНЗ, сообщает журналист Игорь Бурбас.
После двух недель пребывания в Черкассах игрок поставил свою подпись под соглашением с "фиолетовыми".
За команду Романа Григорчука он будет выступать на правах аренды. Договор рассчитан до конца календарного 2025 года.
Также, согласно данным источника, в сегодняшней заявке ЛНЗ на матч 20-го тура УПЛ против "Динамо" конголезец отсутствует из-за травмы.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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