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ЛНЗ подписал скандального игрока Полесья: источник раскрыл детали перехода

Премьер-лига

Конголезец пополнил команду Романа Григорчука

ЛНЗ подписал скандального игрока Полесья: источник раскрыл детали перехода

Фото: Instagram

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Скандальный вингер "Полесья" Бени Макуана заключил контракт с ЛНЗ, сообщает журналист Игорь Бурбас.

После двух недель пребывания в Черкассах игрок поставил свою подпись под соглашением с "фиолетовыми".

За команду Романа Григорчука он будет выступать на правах аренды. Договор рассчитан до конца календарного 2025 года.

Также, согласно данным источника, в сегодняшней заявке ЛНЗ на матч 20-го тура УПЛ против "Динамо" конголезец отсутствует из-за травмы.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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