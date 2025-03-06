ЛНЗ подписал скандального игрока Полесья: источник раскрыл детали перехода

Скандальный вингер "Полесья" Бени Макуана заключил контракт с ЛНЗ, сообщает журналист Игорь Бурбас.

После двух недель пребывания в Черкассах игрок поставил свою подпись под соглашением с "фиолетовыми".

За команду Романа Григорчука он будет выступать на правах аренды. Договор рассчитан до конца календарного 2025 года.

Также, согласно данным источника, в сегодняшней заявке ЛНЗ на матч 20-го тура УПЛ против "Динамо" конголезец отсутствует из-за травмы.