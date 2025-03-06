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Левый Берег объявил о подписании 17-летнего игрока Шахтера

Премьер-лига

Юный футболист будет играть за юношескую команду

Левый Берег объявил о подписании 17-летнего игрока Шахтера

Фото: ФК Лівий Берег

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"Левый Берег" подписал контракт с полузащитником Егором Шакуном, сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки не разглашаются. Известно, что 17-летний футболист будет выступать за юношескую команду "аистов".

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Шакун родился в Луганске. Начал заниматься футболом в ДЮСШ "Рубежное", после чего играл за "Кременную" и МФК "Бровары".

В 2023 году он присоединился к академии "Шахтера" и стал серебряным призером чемпионата Украины U-17. В октябре прошлого года Егор дебютировал в составе "горняков" в юношеском чемпионате Украины.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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