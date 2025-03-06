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Левый Берег объявил о подписании 17-летнего игрока Шахтера
Юный футболист будет играть за юношескую команду
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" подписал контракт с полузащитником Егором Шакуном, сообщает официальный сайт клуба.
Детали сделки не разглашаются. Известно, что 17-летний футболист будет выступать за юношескую команду "аистов".
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Шакун родился в Луганске. Начал заниматься футболом в ДЮСШ "Рубежное", после чего играл за "Кременную" и МФК "Бровары".
В 2023 году он присоединился к академии "Шахтера" и стал серебряным призером чемпионата Украины U-17. В октябре прошлого года Егор дебютировал в составе "горняков" в юношеском чемпионате Украины.
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