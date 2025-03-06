Коллектив Ашура набирает форму. Полесье - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

"Полесье" одержало комфортную победу над "Черноморцем" в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

В первом тайме в составе "волков" забивали зимние новички Факундо Батиста и Александр Андриевский, а после перерыва команды обменялись по одному голу.

В турнирной таблице "Полесье" оторвался на три очка от "Кривбасса" (у которого еще две игры в запасе), будучи на четвертом месте. "Черноморец" остается 15-м.

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20-й тур УПЛ, сезон 2024/25

6 марта, Житомир, стадион "Центральный"

"Полесье" (Житомир) – "Черноморец" ( Одесса) 3:1

Голы: Батиста (5), Андриевский (42), Гуцуляк (78) - Янаков (56, пен.)