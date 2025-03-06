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Коллектив Ашура набирает форму. Полесье - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
Ожидаемый результат
Полісся
"Полесье" одержало комфортную победу над "Черноморцем" в рамках 20-го тура чемпионата Украины.
В первом тайме в составе "волков" забивали зимние новички Факундо Батиста и Александр Андриевский, а после перерыва команды обменялись по одному голу.
В турнирной таблице "Полесье" оторвался на три очка от "Кривбасса" (у которого еще две игры в запасе), будучи на четвертом месте. "Черноморец" остается 15-м.
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20-й тур УПЛ, сезон 2024/25
6 марта, Житомир, стадион "Центральный"
"Полесье" (Житомир) – "Черноморец" ( Одесса) 3:1
Голы: Батиста (5), Андриевский (42), Гуцуляк (78) - Янаков (56, пен.)
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