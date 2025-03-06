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ЛНЗ уважил легенду украинского футбола перед матчем с Динамо
Получилось символично
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" уважил легенду украинского футбола перед матчем с "Динамо".
Сегодня, 6-го марта, перед стартом первого официального домашнего поединка "ЛНЗ" в 2025 году, черкасский клуб поблагодарил Дениса Олейника за его профессиональную карьеру и вклад в футбол. В сообщении говорится о том, что в знак уважения и благодарности 37-летний украинский экс-футболист получил памятную футболку от "ЛНЗ".
Заметим, что Денис Олейник начинал свой футбольный путь во взрослом футболе именно в "Динамо", что придало этой встрече определенного символизма.
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Бывший нападающий сборной Украины провел 196 матчей в УПЛ, забив 42 гола и отдав 22 ассиста за это время.
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