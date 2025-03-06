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Динамо открыло счет в матче против ЛНЗ. Эффектный гол головой. Видео
Красиво
fcdynamo.com
"Динамо" открыло счет в матче против "ЛНЗ".
Киевский клуб перепасовывался в штрафной. Футболисты черкасского клуба пытались перехватить мяч, но он остался у гостей.
Караваев выполнил длинную передачу в штрафную зону, мяч попал к Вивчаренко, который забил гол.
Видео гола:
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Первый гол защитника в Премьер-Лиге в этом сезоне.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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