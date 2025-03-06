Динамо открыло счет в матче против ЛНЗ. Эффектный гол головой. Видео

"Динамо" открыло счет в матче против "ЛНЗ".

Киевский клуб перепасовывался в штрафной. Футболисты черкасского клуба пытались перехватить мяч, но он остался у гостей.

Караваев выполнил длинную передачу в штрафную зону, мяч попал к Вивчаренко, который забил гол.

Видео гола:

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый гол защитника в Премьер-Лиге в этом сезоне.