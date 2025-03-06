  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Привет центрбекам и Нещерету. ЛНЗ сравнял счет в матче с Динамо. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Привет центрбекам и Нещерету. ЛНЗ сравнял счет в матче с Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Внезапно - ничья

Привет центрбекам и Нещерету. ЛНЗ сравнял счет в матче с Динамо. ВИДЕО

Фото: ФК ЛНЗ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ принимает "Динамо".

Киевляне уверенно начали матч и забили условно быстрый гол в первом тайме.

Все складывалось в пользу киевлян, но после перерыва ЛНЗ отыгрался. Яшари выскочил в зону, почти один на один и при ошибках защиты "Динамо" и Нещерета, перекинул последнего.

1:1 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер - Кривбасс: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Официально: Динамо подписало Лучкевича. Контракт на полгода
Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости