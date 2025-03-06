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Привет центрбекам и Нещерету. ЛНЗ сравнял счет в матче с Динамо. ВИДЕО
Внезапно - ничья
Фото: ФК ЛНЗ
В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ принимает "Динамо".
Киевляне уверенно начали матч и забили условно быстрый гол в первом тайме.
Все складывалось в пользу киевлян, но после перерыва ЛНЗ отыгрался. Яшари выскочил в зону, почти один на один и при ошибках защиты "Динамо" и Нещерета, перекинул последнего.
1:1 в матче.
Напомним, что UA-Футбол
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