Привет центрбекам и Нещерету. ЛНЗ сравнял счет в матче с Динамо. ВИДЕО

В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ принимает "Динамо".

Киевляне уверенно начали матч и забили условно быстрый гол в первом тайме.

Все складывалось в пользу киевлян, но после перерыва ЛНЗ отыгрался. Яшари выскочил в зону, почти один на один и при ошибках защиты "Динамо" и Нещерета, перекинул последнего.

1:1 в матче.