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Пушич и Вернидуб назвали стартовые составы на матч Шахтер - Кривбасс
Топ-игра 20-го тура
Фото: ФК Кривбас
В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" примет "Кривбасс".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Криськив, Судаков, Швед, Кевин, Эгиналду
Запасные: Фесюн, Арройо, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Марлон, Глущенко, Бондаренко, Невертон, Траоре, Кауан Элиас ,
"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Хомченовский, Мендоза, Микитышин, Соса
Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Аморозо, Шевченко, Задерака, Ндомбази, Лунев, Каменский, Твердохлеб, Кожушко
Напомним, что UA-Футбол проведет
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