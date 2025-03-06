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Пушич и Вернидуб назвали стартовые составы на матч Шахтер - Кривбасс

Премьер-лига

Топ-игра 20-го тура

Пушич и Вернидуб назвали стартовые составы на матч Шахтер - Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" примет "Кривбасс".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Криськив, Судаков, Швед, Кевин, Эгиналду

Запасные: Фесюн, Арройо, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Марлон, Глущенко, Бондаренко, Невертон, Траоре, Кауан Элиас ,

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Хомченовский, Мендоза, Микитышин, Соса

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Аморозо, Шевченко, Задерака, Ндомбази, Лунев, Каменский, Твердохлеб, Кожушко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Кривбасс".

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