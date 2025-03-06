УПЛ. ЛНЗ – Динамо 1:2. Киевляне вырывают три очка в Черкассах

Что касается стартовых составов, то у обеих команд были изменения по сравнению с предыдущим матчем. У "ЛНЗ" после дисквалификации вернулись Молло и Яшари, отбывал наказание за удаление против "Карпат" Кушниренко. Григорчук неожиданно оставил в запасе Эйнела Соареша, вместо которого сыграл Пасич.

У "Динамо" после дисквалификации в защиту вернулся Денис Попов, в центре поля появился Шапаренко, понемногу набирающий форму после травмы. В преддверии матча травму получил Тымчик, поэтому справа в защите сыграл Караваев.

Динамовцы с первых минут пытались атаковать, ведь потеря очков не входила в их планы. Подача Ярмоленко с правого фланга полетела над воротами. Буяльский заработал штрафную в метрах 18 от ворот, но Ярмоленко пробил мимо ворот.

Достаточно быстро киевляне повели в счете. После затяжной атаки "Динамо" Вивчаренко на дальней стойке головой замкнул подачу Караваева, которую не очень удачно пытался перевать Муравский. 0:1. Стартовое давление подопечных Шовковского дал результат.

После забитого гола "Динамо" продолжало контролировать мяч. Киевляне сделали выводы после матча с "Ворсклой", когда после забитого гола они перестали играть, что стоило им двух потерянных очков.

Активны были фланги киевлян. Вивчаренко прострелил на Буяльского, но удар Виталия заблокировали защитники. Подача Шапаренко с углового ничего опасного не принесла. После очередной подачи с фланга Дайко прервал передачу на Буяльского и сбросил мяч в руки Кучеренко.

Шапаренко подобрал мяч после выноса защитников и пробил метров с 18, но рикошет от Дайко замедлил удар и Кучеренко без проблем забрал мяч. Кабаев пяткой отдал мяч на Ярмоленко, который правой ногой запустил его выше ворот. Вивчаренко после очередной атаки пробил метров с 25, но Кучеренко парировал этот удар.

После подачи с углового не получился удар у Ярмоленко, которому мешали защитники. Почти сразу подачу Шапаренко с левого фланга прервал Кучеренко, а удар Ярмоленко после этого заблокировал Драмбаев.

Тотальное преимущество "Динамо" в первом тайме, хозяева даже в контратаки не выбегали, не говоря уже о позиционных атаках.

На старте второго тайма хозяева неожиданно сравняли счет. Дайко выполнил банальный заброс со своей половины поля, Яшари совершил рывок, опередив всех защитников "Динамо" и опрокинул вышедшего из ворот Нещерета. 1:1.

Прострел Ярмоленко вынес Путря. Через несколько минут удар Ярмоленко издалека с правого фланга полетел над воротами.

Гости не отсиживались в защите, как это было в первом тайме. Соареш выбежал в контратаку после подачи углового у своих ворот, но Кабаев заблокировал его удар в ближний угол.



Кучеренко неудачно вышел из ворот на перехват подачи Шапаренко с левого фланга, но его подстраховал Ноникашвили, заблокировавший удар Михавка уже по пустым воротам. На 70-й минуте Буяльский опасно пробивал штрафной удар, но Кучеренко совершил эффектный сейв из-под перекладины.

Шовковский произвел тройную замену, выпустив Бражка, Пихаленка и Герреро. И эта троица значительно оживила игру. Удар Пихаленко метров с 20 по центру ворот парировал Кучеренко. Бражко отдал на Герреро с левого фланга, но форвард не сумел переиграть Кучеренко.

У хозяев Эйнел Соареш не сумел обыграть Попова при ускорении левым флангом. Передача Яшари с правого фланга штрафного перехватил Нещерет. Еще один прострел Момо с левого фланга контратаки забрал на ближней стойке Нещерет.

В конце встречи "Динамо" все же смогло вырвать победу. После розыгрыша углового Бражко получил мяч перед штрафной и пробил метров с 20. Круглый летел не очень сильно, но по дороге задел Путрю и влетел в противоположный от голкипера угол. 1:2.

Сразу же была объявлена ​​воздушная тревога, но арбитр дал доиграть командам 3 минуты. "ЛНЗ" пытался сравнять счет, но заброс в штрафную ничем не завершился.

"Динамо" с большим трудом добыло 3 очка и восстановило преимущество над "Шахтером" до 11 очков, но у дончан теперь 2 игры в запасе, одна из которых с "Кривбассом" уже сегодня.

20-й тур УПЛ

Черкассы. "Центральный"

"ЛНЗ" - "Динамо" 1:2

Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 11, Путря, 89 (авт.)

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев (Халайла, 90+1) - Яшари (Авагимян, 88), Танковский, Ноникашвили - Молло (Эйнел Соареш, 46), Момо, Пасич.

"Динамо": Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Овчаренко - Михайленко (Бражко, 71), Шапаренко (Рубчинский, 85), Буяльский (Пихаленок, 71) - Ярмоленко (Герреро, 71), Ванат, Кабаев.

Предупреждение: Кабаев, 82, Бражко, 90.