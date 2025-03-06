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Динамо после автогола вырвало победу у ЛНЗ. Судья дал доиграть две минуты при тревоге

Премьер-лига
Обновлено

Концовка интригующая

Динамо после автогола вырвало победу у ЛНЗ. Судья дал доиграть две минуты при тревоге

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ принимала "Динамо".

Киевляне уверенно начали матч и забили условно быстрый гол в первом тайме, однако ЛНЗ после перерыва активизировался и смог отыграться.

Впрочем, в самой концовке "Динамо" смогло поддавить и забить победный гол после удара Бражко и спасительного рикошета. На 89-й минуте.

При этом, почти сразу после гола прозвучала тревога. Играть оставалось 1,5 минуты, но судья не остановил матч.

Итоговый счет – 2:1 в пользу "Динамо".

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
06.03.2025 в 17:58
Якщо в минулому турі Динамо не хотіло грати, то в цьому матчі не могли забити. Добре що є Путря. З таким набором чемпіоном важко стати.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
06.03.2025 в 17:58
Якщо в минулому турі Динамо не хотіло грати, то в цьому матчі не могли забити. Добре що є Путря. З таким набором чемпіоном важко стати.
Ответить
0
1

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