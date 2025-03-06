Динамо после автогола вырвало победу у ЛНЗ. Судья дал доиграть две минуты при тревоге

В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ принимала "Динамо".

Киевляне уверенно начали матч и забили условно быстрый гол в первом тайме, однако ЛНЗ после перерыва активизировался и смог отыграться.

Впрочем, в самой концовке "Динамо" смогло поддавить и забить победный гол после удара Бражко и спасительного рикошета. На 89-й минуте.

При этом, почти сразу после гола прозвучала тревога. Играть оставалось 1,5 минуты, но судья не остановил матч.

Итоговый счет – 2:1 в пользу "Динамо".