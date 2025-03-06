Премьер-лига
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Динамо после автогола вырвало победу у ЛНЗ. Судья дал доиграть две минуты при тревоге
Концовка интригующая
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ принимала "Динамо".
Киевляне уверенно начали матч и забили условно быстрый гол в первом тайме, однако ЛНЗ после перерыва активизировался и смог отыграться.
Впрочем, в самой концовке "Динамо" смогло поддавить и забить победный гол после удара Бражко и спасительного рикошета. На 89-й минуте.
При этом, почти сразу после гола прозвучала тревога. Играть оставалось 1,5 минуты, но судья не остановил матч.
Итоговый счет – 2:1 в пользу "Динамо".
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CVK1993 (Рівне)
06.03.2025 в 17:58
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