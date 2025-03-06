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Тревога по всей Украине. Матч Шахтер - Кривбасс начнется позже
Матч начнется в 18:20
shakhtar.com
В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" примет "Кривбасс".
Матч должен был начаться в 18:00, но из-за воздушной тревоги по всей Украине начало поединка было смещено на 18:20.
Стартовые составы команд
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Кривбасс".
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