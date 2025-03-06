Официально: Динамо подписало Лучкевича. Контракт на полгода

" Динамо " официально объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Валерием Лучкевичем.

Контракт с игроком, имеющим статус свободного агента, будет действовать до завершения сезона 2024/25.

Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга". На взрослом уровне начал выступать за "Днепр", дебютировав в УПЛ 10 августа 2014 года. После "Днепра" выступал за бельгийский "Стандарт" Льеж (2017 – 2019). В 2019 году вернулся в Украину.

Имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.

В Украинской Премьер-Лиге Лучкевич провел 148 матчей, забил 12 мячей, 22 матча и 2 гола в Кубке Украины.

Лучкевич является универсальным игроком, но чаще всего играет на позиции правого защитника или полузащитника.