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Официально: Динамо подписало Лучкевича. Контракт на полгода
Официальная информация
fcdynamo.com
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Контракт с игроком, имеющим статус свободного агента, будет действовать до завершения сезона 2024/25.
Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга". На взрослом уровне начал выступать за "Днепр", дебютировав в УПЛ 10 августа 2014 года. После "Днепра" выступал за бельгийский "Стандарт" Льеж (2017 – 2019). В 2019 году вернулся в Украину.
Имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.
В Украинской Премьер-Лиге Лучкевич провел 148 матчей, забил 12 мячей, 22 матча и 2 гола в Кубке Украины.
Лучкевич является универсальным игроком, но чаще всего играет на позиции правого защитника или полузащитника.
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