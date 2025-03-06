  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Динамо подписало Лучкевича. Контракт на полгода
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Динамо подписало Лучкевича. Контракт на полгода

Премьер-лига

Официальная информация

Официально: Динамо подписало Лучкевича. Контракт на полгода

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" официально объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Валерием Лучкевичем.

Контракт с игроком, имеющим статус свободного агента, будет действовать до завершения сезона 2024/25.

Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга". На взрослом уровне начал выступать за "Днепр", дебютировав в УПЛ 10 августа 2014 года. После "Днепра" выступал за бельгийский "Стандарт" Льеж (2017 – 2019). В 2019 году вернулся в Украину.

Имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.

В Украинской Премьер-Лиге Лучкевич провел 148 матчей, забил 12 мячей, 22 матча и 2 гола в Кубке Украины.

Лучкевич является универсальным игроком, но чаще всего играет на позиции правого защитника или полузащитника.

По теме
yellow-arrow
Интрига до последней минуты и игра при тревоге. ЛНЗ - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матч
yellow-arrow
Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер - Кривбасс: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Валерий Лучкевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости