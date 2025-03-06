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Вылетел на несколько недель. Шовковский назвал примерный срок отсутствия ключевого игрока команды

Премьер-лига
Обновлено

Неутешительные прогнозы

Вылетел на несколько недель. Шовковский назвал примерный срок отсутствия ключевого игрока команды

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский после матча с "ЛНЗ" (1:2) прокомментировал проблемы со здоровьем у Александра Тымчика.

"У нас сейчас не очень приятная ситуация сложилась. Я думаю, что Тымчик вылетел примерно на один-полтора месяца. Караваев сыграл сегодня очень хорошо на своей позиции, голевую передачу отдал", — сказал Шовковский в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, что ранее стало известно о том, что 28-летний Александр Тымчик травмировался на тренировке.

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В этом сезоне защитник принял участие в 16 матчах в УПЛ, отметившись одной голевой передачей.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Андрей Журба
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