  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Что такое война, я отвечу – имена. Шахтер на матч с Кривбассом вышел в особенных футболках. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что такое война, я отвечу – имена. Шахтер на матч с Кривбассом вышел в особенных футболках. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Позывные воинов, которые погибли за Украину

Что такое война, я отвечу – имена. Шахтер на матч с Кривбассом вышел в особенных футболках. ФОТО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Кривбасс".

Матч должен был начаться в 18:00, но из-за воздушной тревоги по всей Украине начало поединка было смещено на 18:20.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом, перед началом поединка "Шахтер" устроил перформанс – игроки "горняков" вышли на игру в специальных футболках.

На них было написано: "Когда у меня спросят, что такое война, я отвечу – имена…" И позывные военных, которые погибли, защищая Украину.

Каждый из игроков написал позывные военных, которые погибли за Украину.

Так, Дмитрий Ризнык написал позывной своего брата, а Дмитрий Твардовский - своего отца, которые погибли, защищая Украину.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Кривбасс".

По теме
yellow-arrow
Замены Пушича сработали. Шахтер сравнял в матче с Кривбассом
yellow-arrow
Так вот неожиданно! Кривбасс вышел вперед в матче с Шахтером
yellow-arrow
Григорчук - о матче с Динамо: В первом тайме смотришь и думаешь: что происходит?
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serg02 (Одесса)
06.03.2025 в 18:56
Болею за Динамо. Шахтеру уважение.Слава и память павшим.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Serg02 (Одесса)
06.03.2025 в 18:56
Болею за Динамо. Шахтеру уважение.Слава и память павшим.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости