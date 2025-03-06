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Что такое война, я отвечу – имена. Шахтер на матч с Кривбассом вышел в особенных футболках. ФОТО
Позывные воинов, которые погибли за Украину
shakhtar.com
В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Кривбасс".
Матч должен был начаться в 18:00, но из-за воздушной тревоги по всей Украине начало поединка было смещено на 18:20.
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При этом, перед началом поединка "Шахтер" устроил перформанс – игроки "горняков" вышли на игру в специальных футболках.
На них было написано: "Когда у меня спросят, что такое война, я отвечу – имена…" И позывные военных, которые погибли, защищая Украину.
Каждый из игроков написал позывные военных, которые погибли за Украину.
Так, Дмитрий Ризнык написал позывной своего брата, а Дмитрий Твардовский - своего отца, которые погибли, защищая Украину.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Кривбасс".
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