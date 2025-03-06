Шовковский: Не очень чемпионская игра в последних матчах? Это ваше мнение!

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 20-го тура УПЛ с ЛНЗ (2:1).

— Мы прекрасно понимали, насколько непростой матч нас ждет. На фоне матча с "Ворсклой" и на фоне того, что все команды, которые тренирует Григорчук, всегда очень тщательно, очень плотно и с большой мотивацией проводят матчи с киевским "Динамо", мы готовили ребят к непростому поединку. Таким он и оказался.

Хотя, в первом тайме на поле была только одна команда — "Динамо". На нашей стороне был и контроль, и доминирование и прессинг, мы забили мяч. И могли забивать ещё, но, к сожалению, нам это сделать не удалось. А во втором тайме мы пропустили необязательный гол, что привело к нервной концовке.

— Почему в игре вашей команды произошел спад после первого тайма?

— До момента с голом в наши ворота была совсем другая игра. Повторюсь, мы доминировали, владели мячом, оказывали давление на команду ЛНЗ. А потом пропустили гол, и дальше всё пошло совсем иначе.

— Почему в заявке на сегодняшнюю игру не оказалось Волошина?

— К сожалению, он почувствовал определенные проблемы с задней поверхностью бедра. Это одна из главных мышц, которая для футболиста имеет большое значение, и чтобы избежать усложнений, мы решили вообще не привлекать Волошина к сегодняшнему матчу. Хотя, еще вчера он тренировался, но по нему было видно, что он немного "держит" себя. Обследование не показало больших проблем, но есть определенный отёк. Поэтому к сегодняшней игре он не готовился.

— Что вы почувствовали, когда Бражко забил победный мяч?

— Почувствовал, что команда хотела, где-то эмоции немного мешали, чтобы рационально и смело делать всё так, как мы это планировали, как это было в первом тайме, но мы понимали, что команды Григорчука всегда на киевское "Динамо" настроены максимально и играют с какой-то утроенной мотивацией. Надеюсь, с такой игрой ЛНЗ во всех следующих матчах обязательно будут побеждать.

Ну а мы идем к своим целям, решаем свои задачи, и для нас каждый гол важен, и каждая победа имеет большое значение.

— Ваша команда растерялась после пропущенного гола и в матче с "Ворсклой", и сегодня. Это не очень чемпионская игра. А впереди ждут матчи с "Кривбассом", "Полесьем", с ними будет намного сложнее играть.

— Это ваше мнение. Каждый имеет своё мнение. Мой мнение такое: мы готовимся к каждой конкретной команде, разбираем игру каждой команды.

— Замены не очень повлияли на линию атаки вашей команды. Вы рассматриваете варианты с кадровым усилением?

— Мы всегда рассматриваем варианты с усилением, у нас всегда есть определенные опции. Но опции опциями, а есть еще готовность игрока присоединиться к нашей команде, есть какие-то обстоятельства и моменты. Футболисты или просят безумные деньги, или в последний момент мама, папа, дядя, тётя, жена или еще кто-то не хочет ехать в Украину, и просто всё. Причем, происходит это в последний момент.

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— Возможно, есть варианты усиления из состава юношеской команды "Динамо"?

— Юношеская команда — это на сегодня точно не вопрос усиления, это вопрос перспективы.