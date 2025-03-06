Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский - про Бражко: Никому из игроков не забронировано место в стартовом составе
Весной хавбек выходит только на замену
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после матча 20-го тура УПЛ с ЛНЗ (2:1) ответил на вопрос о ситуации с хавбеком команды Владимиром Бражко.
— Почему во второй половине сезона Бражко выходит лишь на замену?
— Если внимательно читали недавнюю пресс-конференцию, то могли узнать мой развернутый ответ на этот вопрос.
— Но я не сумел попасть на эту пресс-конференцию.
— Вы могли про это прочитать. Но чтобы закрыть эту тему, скажу одно: никому из игроков не забронировано место в стартовом составе.
Популярное сейчас
- УПЛ. ЛНЗ – Динамо 1:2. Киевляне вырывают три очка в Черкассах
- Залужный назвал потери Украины в войне против России
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Комментарии 1