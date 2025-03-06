Шовковский - про Бражко: Никому из игроков не забронировано место в стартовом составе

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после матча 20-го тура УПЛ с ЛНЗ (2:1) ответил на вопрос о ситуации с хавбеком команды Владимиром Бражко.

— Почему во второй половине сезона Бражко выходит лишь на замену?

— Если внимательно читали недавнюю пресс-конференцию, то могли узнать мой развернутый ответ на этот вопрос.

— Но я не сумел попасть на эту пресс-конференцию.

— Вы могли про это прочитать. Но чтобы закрыть эту тему, скажу одно: никому из игроков не забронировано место в стартовом составе.