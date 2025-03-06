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Шовковский - про Бражко: Никому из игроков не забронировано место в стартовом составе

Премьер-лига
Обновлено

Весной хавбек выходит только на замену

Шовковский - про Бражко: Никому из игроков не забронировано место в стартовом составе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после матча 20-го тура УПЛ с ЛНЗ (2:1) ответил на вопрос о ситуации с хавбеком команды Владимиром Бражко.

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— Почему во второй половине сезона Бражко выходит лишь на замену?

— Если внимательно читали недавнюю пресс-конференцию, то могли узнать мой развернутый ответ на этот вопрос.

— Но я не сумел попасть на эту пресс-конференцию.

— Вы могли про это прочитать. Но чтобы закрыть эту тему, скажу одно: никому из игроков не забронировано место в стартовом составе.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
06.03.2025 в 19:42
Ще пару виїбонів і твоє місце буде вільне .Гравці з Динамо якраз і заброньовані від захисту України, як інші масажисти і тд, вже не пам'ятаю скільки їх сїбнуло тих спортсменів всіх видів спорту.
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
06.03.2025 в 19:42
Ще пару виїбонів і твоє місце буде вільне .Гравці з Динамо якраз і заброньовані від захисту України, як інші масажисти і тд, вже не пам'ятаю скільки їх сїбнуло тих спортсменів всіх видів спорту.
Ответить
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