Григорчук - о матче с Динамо: В первом тайме смотришь и думаешь: что происходит?

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук на пресс-конференции подвел итог матча 20-го тура УПЛ с "Динамо" (1:2).

— Как вам первый матч в Черкассах в качестве главного тренера ЛНЗ?

— Раз не выиграли, значит никак нельзя сказать, что хорошо. Мы не удовлетворены. Исходя из того, что происходило на поле, учитывая все моменты в игре у нас есть повод быть неудовлетворенными результатом. Сегодня мы должно были добыть очки.

— В первом тайме ваша команда была спящей, пассивной, не было видно рисунка игры. Потом произошла трансформация. В чем причина?

— Первый тайм, согласен, мы абсолютно не выглядели собой. Смотришь и думаешь: что происходит? Совсем неправильно всё было с нашей стороны. Всем интересна причина, почему так. Сейчас я уверен на 200 процентов, что эта причина лежит в плоскости психологии, уверенности, умения выходит и играть с любым соперником, быстро реагировать на какие-то изменения со стороны оппонента.

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Сегодня с нашей стороны первый тайм был неважным. В перерыве мы поговорили с командой. Понимал, что это не мы были на поле. Мы можем играть лучше. Стремились изменить настрой ребят. Мы умеем играть футбол и хотим это показывать. То, что мы играем против киевского "Динамо", не должно иметь значения, мы в любом матче должны играть в своём стиле.

После окончания второго тайма мы можем говорить, что наше состояние в этом отрезке матча было кардинально другим, и это позволило играть в совершенно другой футбола. По игре, по моментам мы вправе были рассчитывать на другой результат, более лучший для нас.

— Показалось, что ваша команда пыталась сохранить счет 1:1...

— Не думаю, что ребята думали про сохранение счета. Возможно, такое мнение сложилось у вас из-за большого порядка в нашей обороне. Мы хотим атаковать, но чтобы атаковать, должен быть порядок в обороне, должна быть система. Если в матче с киевским "Динамо" просто так атаковать, без оглядки на задние колеса, то можно пострадать, ведь в составе этой команды собраны футболисты высочайшего уровня.

Считаю, что когда счет был 1:1, невозможно было не чувствовать, что мы вот-вот должны победить. Я чувствовал, что мы выигрываем этот матч. Но сложилось иначе.