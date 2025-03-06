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УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Криворожане подловили "горняков" на ошибке

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 20-го тура и третий домашний поединок для "Шахтера" подряд. Подходили к этому противостоянию наши команды в разных игровых кондициях. "Горняки" полноценно вернулись в чемпионскую гонку, одержав две победы подряд, в частности обыграв "Александрию" Руслана Ротаня. А криворожане наоборот - кажется, что вообще не вернулись после зимней спячки. В частности, подопечные Юрия Вернидуба проиграли, на тот момент, двум аутсайдерам.

Абсолютно ожидаемо, что с первых минут нашего противостояния, на правах хозяина, да и по своей традиционной стилистике, мяч под контроль взяли дончане. "Кривбассу" же закономерно отводилась роль второго номера.

Впрочем, сначала это владение со стороны подопечных боснийского специалиста было максимально стерильным и лишь изредка заканчивалось более-акцентированными подходами к воротам команды из Кривого Рога. В свою очередь, гости в основном действовали на контратаках, но перечислить эти выпады в первом тайме можно было на пальцах одной руки. Хоть как-то в составе гостей на своем фланге пытался обострять Дибанго.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 1

Однако, с течением времени дончане все больше начали зажимать своих оппонентов на чужой половине поля. Невероятно активным, да и вообще самым заметным на поле в составе обоих коллективов, был опорник хозяев Назарина. Егор не только "подчищал" за партнерами, но и сам часто подключался к атакам. И не только участвовал в комбинациях, но и непосредственно оказывался в завершающей фазе. Один из ударов хавбека "горняков" из-за пределов штрафной заставил ощутимо понервничать и Клищука, и самого Юрия Вернидуба. Можно было услышать даже через трансляцию, как наставник криворожан кричал на Кузыка, который должен был опекать Назарину.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 2

Благо для "Кривбасса", вернувшийся в основу Клищук оправдывал свой статус и действовал максимально надежно на линии. В частности, в одном из эпизодов страж ворот гостей грамотно сложился и парировал резкий удар от Эгиналду. Со стороны же криворожан можно разве что вспомнить момент с участием Микитишина.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 3

В общем, "Шахтер" доминировал на поле "Арены Львова" и контролировал ход игры. Под занавес первой половины в конце концов размочить счет еще мог Крыськив, но "горняки" все-таки завершили свой третий подряд первый тайм в 2025-м году в рамках УПЛ без забитых мячей.

После перерыва игра еще больше активизировалась. На самом старте убийственную возможность снова имел тот же вышеупомянутый Назарина. Но мяч после мощного выстрела прошел над перекладиной. Однозначно, в этих подключениях Егора прослеживалась тренерская установка от Пушича.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 4

Ярче также начал действовать и "Кривбасс". И именно он и забил. Стремительную контру развил зимний новичок гостей Мендоза, обыгрался с Сосой и прошил ближний угол Ризныка. Этот гол стал дебютным для венесуэльца в УПЛ. Венесуэльца, который до этого полностью растворился на поле. Примечательно, что не доработал в эпизоде с пропущенным голом как раз Назарина. Он же побежал сразу отыгрываться, но снова не хватило точности. А летело красиво...

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 5

После этого интрига во Львове закрутилась тотально. Пушич мгновенно отреагировал тройной заменой. И спойлер: эта ротация буквально сразу дала свой результат. Вышедший на замену, свеженький Бондаренко без особого сопротивления установил паритет на табло, элегантно с нерабочей правой перебросив голкипера гостей.

В концовке уже игра по сути шла на встречных курсах. Нагнетал, конечно, ожидаемо больше именно "Шахтер". Тем не менее, криворожане тоже бывало опасно огрызались. Хорошие возможности были у Бондаренко и Кевина - хладнокровно стоял Клищук.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 6

Наставник "горняков" шел ва-банк и максимально усиливал атакующую линию, снимая игроков оборонительного характера. Подопечные Пушича доминировали, давили, но не сумели конвертировать свое количественное преимущество в качественное. Бразильские легионеры до последней секунды обстреливали ворота "Кривбасса", но стена криворожан выстояла. Игроки в белых футболках в самом прямом смысле героически и самоотверженно телом ложились под мяч.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 7

Донецкая команда значительно больше создала, значительно. 20 ударов против 4-х. Но-но. Дончанам не удалось сократить отставание от первого в турнирной таблице столичного "Динамо". В Киеве снова "+10". Ну а "Кривбасс" в конце концов понемногу выходит из кризиса и добывает первый зачетный балл в текущем календарном году.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо - изображение 8

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

20-й тур УПЛ сезона 2024/25

Четверг, 6-е марта

Львов, "Арена Львов"

Шахтар "Шахтер" - "Кривбасс" Кривбас 1:1

Голы: Бондаренко 67 - Мендоза 57

"Шахтер": Ризнык - Винисиус (Траоре 84), Бондарь (Марлон 65), Матвиенко, Педриньо Азеведо - Крыськив (Бондаренко 65), Назарина, Судаков - Швед (Элиас 65), Эгиналду, Кевин (Невертон 84).

Запасные: Фесюн, Траоре, Арройо, Марлон, Азаров, Грам, Элиас, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Кривбасс": Клищук - Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго - Илич (Твердохлеб 74), Хомченовский - Кузык (Кожушко 89), Микитишин (Лунев 63), Мендоза (Задерака 74) - Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Аморозо, Шевченко, Задерака, Ндомбази, Лунев, Каменский, Твердохлеб, Кожушко.

Главный тренер: Юрий Вернидуб (желтая карточка - 90+5).

Предупреждения: Микитишин 44, Азеведо 48, Лунев 69, Марлон 69, Кузык 73.

Арбитр: Деревинский Алексей.

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Комментарии
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oleg dynamo (львівська)
06.03.2025 в 21:02
дивно а де фани ШД зі своїми коментами? хай нині знову щось скажуть про "подліву",Бондаренка який тяне їх команду на дно....грипа ходить, похворіли напевно?
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Комментарии 29
oleg dynamo (львівська)
06.03.2025 в 21:02
дивно а де фани ШД зі своїми коментами? хай нині знову щось скажуть про "подліву",Бондаренка який тяне їх команду на дно....грипа ходить, похворіли напевно?
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2
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2025 в 21:17
У них велике горе, такий собі момент істини.
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Геродот (Винница)
06.03.2025 в 21:02
Шахтер видимо решил, что разгромив в прошлом туре саму Александрию , сегодня легко разберется и с Кривбассом, умудрившимся в прошлом туре влететь дома безнадежному аутсайдеру Ингульцу. Но несмотря на тотальное преимущество во владении мячом, ничего путного Шахтер в первом тайме вообще создать не смог. Полумоменты, которые создавались, в голы не вылились, команда транжирила все что можно. Особенно "отличился" в этом плане Назарина, наносивший по воротам удар за ударом, да вот беда - все мимо и мимо. Ему на тренировках надо бы научиться еще и в квадрат попадать, тогда бы ему цены не было. Плохо выглядел Швед, который явно не может пока заменить Зубкова. Он постоянно проигрывал силовую борьбу атлетичным защитникам Кривбасса, почти все его прострелы в штрафную. блокировались. Опять слабо выглядел и основной моторчик Шахтера Кевин - играл как-то вяло, без настроения. Малозаметен был и Криськив. Пушич, увидев такую никакую игру в первом тайме, уже в средине второго тайма сделал три замены, но кроме как сравнять счет команда больше ничего не смогла сделать А все потому, что на замену вышли такого же уровня невысокого уровня игроки. Навал не помог. Один Судаков ничего не смог сделать. Вывод давно понятен: в команде много посредственных игроков, ей нужно нужно усиление, те, кто сегодня есть - показывают свой максимум. А в сухом остатке: Шахтер "ответил" аллаверды Динамо, растранжирив тот небольшой шанс на чемпионство, который Динамо ему подарило в прошлом туре. Опять разрыв в 10 очков. Понятно, у кого окажутся золотые медали.
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oleg dynamo (львівська)
06.03.2025 в 21:07
та як грає наше ДК сказати за стільки турів до кінця що воно буде ЧУ язик не повертається...ще все попереду 100%...
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alex 66 (Кременчук)
06.03.2025 в 20:59
В Шахтаря фізрука Пушича немає яєць...яке нах чемпіонство
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 20:57
Кривбасс всегда был продинамовской командой. А уж про главного тренер и говорить нечего...
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0
6
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denis066 (Днепр )
06.03.2025 в 20:55
Кривбассу надо было не шахтой биться за 1 очко, а лучше бы с Вересом и Ингульцом- а так сейчас 32 очка вместо 37....
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Лекарь (село Дарниця)
06.03.2025 в 20:42
Шахта косплеїть Динамо? Молодці.
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3
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2025 в 20:40
Бляха ! Рахмільєвич на пару з гєнієм рісунка ігри Динамо повинні виставиться перед Вернидубом ! Як СаШо не старається просрать чемп , Пушич все виправив . Браво Юрій , браво Маріно !
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0
4
andromed
06.03.2025 в 20:40
Дырявым сегодня дважды подфартило: сначала от ЛНЗ отскочили, а потом Шахтер не смог у Кривбасса выиграть..
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0
6
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 21:20
Від динамофобії, ущербне денеерівське чморило, дуже тобі допоможе одна вправа. Знімаєш штани, лягаєш на підлогу, вставляєш великий палець в очко і крутиш його 3 рази по часовій стрілці і в зворотню сторону ! При цому треба голосно кричати : "Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку ! Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку !"
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 20:40
Браво КРИВБАС !!! Браво ВЕРНИДУБ !!! Справжні козаки !!!
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4
3
andromed
06.03.2025 в 20:40
Шлюха просто сроченная, ты не только тут в рот берешь, но и на спорт.юа?
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2
5
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 21:01
Отвечай котяра, когда тебя человек спрашивает! Ходишь на сторону, животина?
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 21:21
Ні пархатий, не ходжу... Ї.бу тільки тебе...
 
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Американец 2000 (Харьков)
06.03.2025 в 20:29
Ну теперь денег хватит Кривбассу до конца чемпионата (((( Остальные игры можно опять сдавать ((((( Кривбасс заслуженно получает звание самой подлой команды Украины ((((( Во главе со своим клоуном тренером похожим на Луи Де Фюнеса - Вернидубом (((((
sticker
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5
11
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walkacom (Киев)
06.03.2025 в 20:31
ага а у лнз премия сегодня ускользнула а уже в руках была
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8
3
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 20:37
Дивлюсь я на тебе, ка.цапа - шизофренічного придурка і розумію , що до такого результату привело схрещування під0ра з сєпар0м -- з`явився новий вид приматів -- лугандонський заднєпривідний бабуїн!
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4
3
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Spokoyno (Київ)
06.03.2025 в 20:26
При чому тут Динамо. Скоріш за все справдилося моє передбачення, що бразильцям без глядачів то і грати не особливо цікаво! Так що невідомо хто кому зробить більше "подарунків"
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4
1
tolina-ystas (Краматорск)
06.03.2025 в 20:23
Вот ту комедию, которую мы видели в конце матча можно исключить.Бесконечные падения,судороги, любые затяги лишь бы выиграть время.Сосу чуть ли не на руках уносят с поля и через 1 минуту он прыгат как кенгуру требуя разрешить возвращение на поле.Неужели не надоело смотреть на этот цирк.Ведь есть простое решение чистое время матча и все эти выкрутасы не будут иметь смысла.
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4
9
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2025 в 20:27
""Комедія" нагла і цинічна була лише від судді, особливо наприкінці матча. Звикайте до правди нарешті, не живіть суцільною брехнею і штампуванням фальшивих "чемпіонств".
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7
4
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Американец 2000 (Харьков)
06.03.2025 в 20:32
tolina-ystas (Краматорск) - это не комедия , это стиль игры Вернидуба ((((( Не зря ему многие тренера руку не жмут после игры за такую подлую игру ((((((
sticker
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0
9
Термит (Київ)
06.03.2025 в 20:22
Тільки сьогодні випадково взнав, що Наутилус Помпилиус присвятив свій хіт "Спаситель ходил по воде" Анатолію Бондаренко, Ви в курсі?
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2
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2025 в 20:33
Толя тоді ще не родився .
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2
1
Термит (Київ)
06.03.2025 в 20:33
Це була пісня-пророцтво
 
2
0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2025 в 20:42
 
0
2
amigoalex
06.03.2025 в 20:22
Лиге конференций всех будут рвать
Ответить
1
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2025 в 20:21
Кривбас, молодці! Суддя все робив задля "перемоги" Шаха, але криворіжці, попри все вистояли.
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7
4
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walkacom (Киев)
06.03.2025 в 20:19
Ой
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5
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