УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо

Центральный матч 20-го тура и третий домашний поединок для "Шахтера" подряд. Подходили к этому противостоянию наши команды в разных игровых кондициях. "Горняки" полноценно вернулись в чемпионскую гонку, одержав две победы подряд, в частности обыграв "Александрию" Руслана Ротаня. А криворожане наоборот - кажется, что вообще не вернулись после зимней спячки. В частности, подопечные Юрия Вернидуба проиграли, на тот момент, двум аутсайдерам.

Абсолютно ожидаемо, что с первых минут нашего противостояния, на правах хозяина, да и по своей традиционной стилистике, мяч под контроль взяли дончане. "Кривбассу" же закономерно отводилась роль второго номера.

Впрочем, сначала это владение со стороны подопечных боснийского специалиста было максимально стерильным и лишь изредка заканчивалось более-акцентированными подходами к воротам команды из Кривого Рога. В свою очередь, гости в основном действовали на контратаках, но перечислить эти выпады в первом тайме можно было на пальцах одной руки. Хоть как-то в составе гостей на своем фланге пытался обострять Дибанго.

Однако, с течением времени дончане все больше начали зажимать своих оппонентов на чужой половине поля. Невероятно активным, да и вообще самым заметным на поле в составе обоих коллективов, был опорник хозяев Назарина. Егор не только "подчищал" за партнерами, но и сам часто подключался к атакам. И не только участвовал в комбинациях, но и непосредственно оказывался в завершающей фазе. Один из ударов хавбека "горняков" из-за пределов штрафной заставил ощутимо понервничать и Клищука, и самого Юрия Вернидуба. Можно было услышать даже через трансляцию, как наставник криворожан кричал на Кузыка, который должен был опекать Назарину.

Благо для "Кривбасса", вернувшийся в основу Клищук оправдывал свой статус и действовал максимально надежно на линии. В частности, в одном из эпизодов страж ворот гостей грамотно сложился и парировал резкий удар от Эгиналду. Со стороны же криворожан можно разве что вспомнить момент с участием Микитишина.

В общем, "Шахтер" доминировал на поле "Арены Львова" и контролировал ход игры. Под занавес первой половины в конце концов размочить счет еще мог Крыськив, но "горняки" все-таки завершили свой третий подряд первый тайм в 2025-м году в рамках УПЛ без забитых мячей.

После перерыва игра еще больше активизировалась. На самом старте убийственную возможность снова имел тот же вышеупомянутый Назарина. Но мяч после мощного выстрела прошел над перекладиной. Однозначно, в этих подключениях Егора прослеживалась тренерская установка от Пушича.

Ярче также начал действовать и "Кривбасс". И именно он и забил. Стремительную контру развил зимний новичок гостей Мендоза, обыгрался с Сосой и прошил ближний угол Ризныка. Этот гол стал дебютным для венесуэльца в УПЛ. Венесуэльца, который до этого полностью растворился на поле. Примечательно, что не доработал в эпизоде с пропущенным голом как раз Назарина. Он же побежал сразу отыгрываться, но снова не хватило точности. А летело красиво...

После этого интрига во Львове закрутилась тотально. Пушич мгновенно отреагировал тройной заменой. И спойлер: эта ротация буквально сразу дала свой результат. Вышедший на замену, свеженький Бондаренко без особого сопротивления установил паритет на табло, элегантно с нерабочей правой перебросив голкипера гостей.

В концовке уже игра по сути шла на встречных курсах. Нагнетал, конечно, ожидаемо больше именно "Шахтер". Тем не менее, криворожане тоже бывало опасно огрызались. Хорошие возможности были у Бондаренко и Кевина - хладнокровно стоял Клищук.

Наставник "горняков" шел ва-банк и максимально усиливал атакующую линию, снимая игроков оборонительного характера. Подопечные Пушича доминировали, давили, но не сумели конвертировать свое количественное преимущество в качественное. Бразильские легионеры до последней секунды обстреливали ворота "Кривбасса", но стена криворожан выстояла. Игроки в белых футболках в самом прямом смысле героически и самоотверженно телом ложились под мяч.

Донецкая команда значительно больше создала, значительно. 20 ударов против 4-х. Но-но. Дончанам не удалось сократить отставание от первого в турнирной таблице столичного "Динамо". В Киеве снова "+10". Ну а "Кривбасс" в конце концов понемногу выходит из кризиса и добывает первый зачетный балл в текущем календарном году.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

20-й тур УПЛ сезона 2024/25

Четверг, 6-е марта

Львов, "Арена Львов"

Голы: Бондаренко 67 - Мендоза 57

"Шахтер": Ризнык - Винисиус (Траоре 84), Бондарь (Марлон 65), Матвиенко, Педриньо Азеведо - Крыськив (Бондаренко 65), Назарина, Судаков - Швед (Элиас 65), Эгиналду, Кевин (Невертон 84).

Запасные: Фесюн, Траоре, Арройо, Марлон, Азаров, Грам, Элиас, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Кривбасс": Клищук - Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго - Илич (Твердохлеб 74), Хомченовский - Кузык (Кожушко 89), Микитишин (Лунев 63), Мендоза (Задерака 74) - Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Аморозо, Шевченко, Задерака, Ндомбази, Лунев, Каменский, Твердохлеб, Кожушко.

Главный тренер: Юрий Вернидуб (желтая карточка - 90+5).

Предупреждения: Микитишин 44, Азеведо 48, Лунев 69, Марлон 69, Кузык 73.

Арбитр: Деревинский Алексей.